Юрий Семин отмечает День рождения

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10:19, 11 мая 2024 года
Юрий Семин отмечает День рожденияЗнаменитому футболисту и тренеру исполнилось 77 лет.
Фото: архив
11 мая орловскому футболисту и тренеру Юрию Семину исполнилось 77 лет. Юрий Павлович родился в Оренбурге в 1947 году, однако его семья спустя три года переехала на Орловщину.
Карьеру начинал в орловском "Спартаке", в 18 лет играл за сборную на чемпионате республик СССР, после чего его заметили и пригласили в московский "Спартак".
Семин – обладатель многих наград как в качестве игрока, так и тренера. Долгие годы тренировал московский "Локомотив", работал со сборной России.
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Сергей Силаев
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