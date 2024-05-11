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10:19, 11 мая 2024 года Юрий Семин отмечает День рождения Знаменитому футболисту и тренеру исполнилось 77 лет.



Фото: архив

11 мая орловскому футболисту и тренеру Юрию Семину исполнилось 77 лет. Юрий Павлович родился в Оренбурге в 1947 году, однако его семья спустя три года переехала на Орловщину.



Карьеру начинал в орловском "Спартаке", в 18 лет играл за сборную на чемпионате республик СССР, после чего его заметили и пригласили в московский "Спартак".



Семин – обладатель многих наград как в качестве игрока, так и тренера. Долгие годы тренировал московский "Локомотив", работал со сборной России.



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Сергей Силаев



