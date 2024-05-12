В областной библиотеке имени Бунина 24 мая в 12.00 состоится праздник "Орловская книга – 2024". Праздник организуют в рамках Дней славянской письменности.
Темой праздника в 2024 году станет "Слово об учителе в орловском книгоиздании". В празднике поучаствуют местные издатели, авторы книг, работники библиотек, представители литературных союзов, сообщили в пресс-службе облправительства.
В программе праздника:
- выставка книг, выпущенных в 2023 году орловскими издательствами;
- тематические выставки книг;
- презентация регистрационного каталога "Орловская книга-2023".
Помимо прочего, запланировано награждение лауреатов областного конкурса "Орловская книга – 2023".