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11:00, 12 мая 2024 года

В Орле пройдет праздник "Орловская книга – 2024"

Торжественное мероприятие состоится в Бунинке.

Фото: архив

В областной библиотеке имени Бунина 24 мая в 12.00 состоится праздник "Орловская книга – 2024". Праздник организуют в рамках Дней славянской письменности.

Темой праздника в 2024 году станет "Слово об учителе в орловском книгоиздании". В празднике поучаствуют местные издатели, авторы книг, работники библиотек, представители литературных союзов, сообщили в пресс-службе облправительства.

В программе праздника:

- выставка книг, выпущенных в 2023 году орловскими издательствами;
- тематические выставки книг;
- презентация регистрационного каталога "Орловская книга-2023".

Помимо прочего, запланировано награждение лауреатов областного конкурса "Орловская книга – 2023". 

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Сергей Силаев
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