На Землю обрушилась сильнейшая за 19 лет магнитная буря
В ночь на 11 мая она достигла экстремального уровня мощности.
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Сильнейшая за 19 лет магнитная буря обрушилась на Землю. Последний раз подобные показатели мощности были зафиксированы в 2005 году.
Пик пришелся на период с 00:00 до 6:00 в ночь на 11 мая, сообщает ТАСС ссылаясь на ИПГ. Буря достигла экстремального уровня G5: самого высокого из возможных. При таких показателях могут сбиваться с курса космические корабли и спутники, а на земле могут возникнуть неполадки в энергосистемах.