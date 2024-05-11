Главная » Новости



10:00, 11 мая 2024 года На Землю обрушилась сильнейшая за 19 лет магнитная буря В ночь на 11 мая она достигла экстремального уровня мощности.



Фото: архив "Вестей"

Сильнейшая за 19 лет магнитная буря обрушилась на Землю. Последний раз подобные показатели мощности были зафиксированы в 2005 году.



Пик пришелся на период с 00:00 до 6:00 в ночь на 11 мая, сообщает ТАСС ссылаясь на ИПГ. Буря достигла экстремального уровня G5: самого высокого из возможных. При таких показателях могут сбиваться с курса космические корабли и спутники, а на земле могут возникнуть неполадки в энергосистемах.





Ольга СУПОНЕВА



