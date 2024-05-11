Капитальный ремонт дорог начался в Знаменке под Орлом
Обновление дорожного покрытия обойдется в 37 миллионов рублей.
Фото: архив "Вестей"
В орловском пригороде, поселке Знаменка, начался капитальный ремонт дорог. В планах привести в порядок два участка, работа обойдется в 37 миллионов рублей.
Ремонт ведется по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", предстоит привести в порядок два участка дороги общей протяженностью 1,2 километра. Это улицы Ленина и Школьная.
Планируется асфальтирование, отсыпка обочин щебнем, устройство тротуара, пешеходных ограждений, дорожных знаков, искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки.