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9:30, 11 мая 2024 года Капитальный ремонт дорог начался в Знаменке под Орлом Обновление дорожного покрытия обойдется в 37 миллионов рублей.



Фото: архив "Вестей"

В орловском пригороде, поселке Знаменка, начался капитальный ремонт дорог. В планах привести в порядок два участка, работа обойдется в 37 миллионов рублей.



Ремонт ведется по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", предстоит привести в порядок два участка дороги общей протяженностью 1,2 километра. Это улицы Ленина и Школьная.



Планируется асфальтирование, отсыпка обочин щебнем, устройство тротуара, пешеходных ограждений, дорожных знаков, искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки.







Ольга СУПОНЕВА



