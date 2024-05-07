Орловские музеи закупили оборудование на десятки миллионов рублей

Оно пришло в первых числах мая.

Первые числа мая для сотрудников орловских музеев были наполнены приятными хлопотами – пришло оборудование, приобретенное благодаря участию в национальном проекте "Культура". На обновление государство выделило десятки миллионов рублей.



Так, в музей Тургенева пришло более 30 видов наименований технических новинок – начиная от ноутбуков и принтеров последних моделей до сенсорных киосков.



В музей изобразительных искусств прибыли сенсорные столы и экраны. Теперь на каждом этаже будет свой экземпляр. Еще один отправится в филиал музея.



Устанавливать и налаживать оборудование будут пару месяцев. Также в музее поменяют входную группу, появятся автоматы для продажи билетов, подъемники для людей с ограниченными возможностями, аудиогиды с техникой чтения по Брайлю.