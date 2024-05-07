Сотни орловцев прошли крестным ходом в день памяти Георгия Победоносца

Верующие прошли от Свято-Успенского собора до кинотеатра "Победа".

6 мая сотни верующих прошлись по улицам Орла. Крестный ход, посвященный дню памяти Георгия Победоносца, стартовал в полдень от Свято-Успенского собора и финальную остановку сделал на улице Ленина, где долгое время находился кинотеатр. Именно в этом месте еще с основания города была построена церковь в честь великомученика. В 1946 году церковь разобрали, после чего появилась "Победа".





О том, что раньше здесь был храм, напоминает поклонный крест. Он появился в 2007 году. Каждый понедельник в 15:00 здесь читают акафист святому.