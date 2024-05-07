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21:00, 6 мая 2024 года В Орле прошел гала-концерт фестиваля "Радуга танца" Он состоялся в городском центре культуры.







В Орловском городском центре культуры состоялся гала-концерт фестиваля «Радуга танца». К танцорам присоединились и участники с новых территорий — Донецка и Горловки.



До участия в гала-концерте дошли также участники из Воронежа, Калуги, Липецка, Курска, Брянска и Тулы.



Это лишь первая часть финала хореографического конкурса. Уже в ближайшее время организаторы объявят день, когда состоится шоу-программа номинаций "эстрадный", "современный" и "уличный" танец.





Екатерина Габова



