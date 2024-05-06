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16:27, 6 мая 2024 года Ливенская пенсионерка осуждена за убийство сына Женщине назначили восемь с половиной лет колонии.





63-летняя жительница Ливенского района Орловской области приговорена к восьми с половиной годам колонии общего режима за убийство своего 40-летнего сына. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.



Трагедия произошла в деревне Парный Колодезь. Как следует из материалов дела, 12 января 2024-го года нетрезвая женщина поссорилась с сыном, схватилась за нож и убила мужчину ударом в грудь.





