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18:30, 6 мая 2024 года Таксисты и строители в Орловской области получили больший доход среди самозанятых Наименьшую прибыль показали сантехники и электрики.





В Орловской области зарегистрировано больше 34 тысяч самозанятых. Об этом сообщили в региональной налоговой.



Самый высокий доход среди них получили таксисты и строители. С начала действия специального налогового режима они заработали более 915 миллионов рублей. Наименее прибыльными стали сантехники и электрики. Их доход составил порядка 366 миллионов рублей.





