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18:00, 6 мая 2024 года На Кривцовском мемориале перезахоронили останки 36 красноармейцев Бойцов обнаружили в ходе весеннего этапа "Вахты памяти".







3 мая на Кривцовском мемориале Болховского района Орловской области торжественно перезахоронили останки 36 красноармейцев, найденных поисковиками в ходе весеннего этапа "Вахты памяти".



Бойцы остались безымянными, но поисковики нашли красноармейскую книжку. Ее уже направили на экспертизу.



Весенний этап "Вахты памяти – 2024" на Орловщине собрал поисковиков из Орловской и Московской областей, Москвы, Самары, Кургана, Оренбурга, Тулы и Брянска.





Екатерина Габова



