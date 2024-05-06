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17:30, 6 мая 2024 года В Орловской области для детей-сирот купят 171 квартиру Уже куплены 83 квартиры и выдан 81 жилищный сертификат.





В 2024-м году на реализацию госпрограммы "Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области" предусмотрено финансирование в размере 690,9 миллиона рублей. В ее рамках улучшаются жилищные условия ряда категорий граждан: детей-сирот, молодых и многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны и так далее.



В частности, на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 475,7 миллиона рублей. На эти деньги запланирована закупка 171 квартиры. Уже куплены 83 квартиры и выдан 81 жилищный сертификат, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



27,4 миллиона рублей направят на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.



На квартиры для многодетных семей предусмотрено 19,7 миллиона.





