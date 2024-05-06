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15:30, 6 мая 2024 года На Орловщину придут дожди и заморозки В отдельных местах возможны грозы и град.





В Орловском гидрометцентре предупредили жителей региона о грядущей непогоде. По данным синоптиков, господство холодного воздуха будет определяться влиянием обширного высокого циклона. Погода существенно изменится в ближайшие сутки.



7 мая на Орловщине будет облачно. Возможны дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Температура воздуха ночью: от семи до 12 градусов тепла, днем от 14 до 19 градусов. Порывы ветра при грозах могут достичь значений 15 – 20 метров в секунду.



8 мая существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от нуля до пяти градусов тепла, местами до минус одного градуса. Днем воздух прогреется до 7 – 12 градусов тепла. Порывы ветра местами достигнут 15 – 18 метров в секунду.



9 мая существенных осадков также не прогнозируют. Ночью ожидаются заморозки до минус пяти. Днем столбики термометров покажут от семи до 12 градусов.





