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19:23, 6 мая 2024 года В Орловской области посеяно две трети планируемого объема яровых зерновых. Весенние полевые работы идут в штатном режиме





В Орловской области посеяно 63% от планируемого объема яровых зерновых культур. Как сообщает региональный информационный портал, яровой сев пройдет на площади 848 тысяч гектаров.



Кормовые культуры посеяны на площади более 10 тысяч гектаров, картофель — на 360 гектарах.



Общая посевная площадь сельхозкультур составляет 1343,9 тысячи гектаров, что на 12,6 тысячи гектаров больше 2023 года.



Весенние полевые работы идут в штатном режиме.



Продолжается закупка бензина и дизельного топлива, а также сельхозтехники. С начала года приобретено 45 тракторов, 51 зерноуборочный и один кормоуборочный комбайн.





