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14:00, 6 мая 2024 года

Православные орловцы встретили Пасху

Радоваться Светлому Христову Воскресению верующие будут до Троицы.



Православные орловцы встретили Светлое Христово Воскресение. В 2024-м году оно выпало на 5 мая.

Центром пасхального торжества в Орловской епархии стал Богоявленский собор. Митрополит Тихон провел полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста, обратился к собравшимся с архипастырским словом.

К окончанию литургии в Богоявленский собор доставили Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова. Получить частицу святыни смогли все желающие.
Тихон, митрополит Орловский и Болховский: "Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе! Этими словами мы будем приветствовать друг друга до Дня Пятидесятницы, радоваться тому, что Господь воскрес, избавил каждого из нас от смерти, проклятий, болезней. Дай Бог, чтобы Святой Дух, который в нас вселяется во время нашего крещения, радовался тому, что мы видим друг друга, можем друг друга поддержать".
Радоваться Светлому Христову Воскресению верующие будут до Троицы. В этом году она выпадает на 23 июня.


Юлия Опанасюк
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