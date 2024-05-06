Главная » Новости



11:40, 6 мая 2024 года Орловец ответит перед судом за вымогательство Мужчина вину не признает.



Фото: архив

Житель Малоархангельского района предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве. 38-летний мужчина обвиняется в совершении трех преступлений.



Как рассказали в следственном комитете, мужчина был в СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области. Под надуманным предлогом он вынудил заключенного передать ему 20 тысяч рублей и применил насилие. Это случилось в октябре 2021 года.



После того, как орловец вышел на свободу, он путем вымогательства завладел машиной знакомого. Автомобиль стоил 105 тысяч рублей. Также в октябре 2023 года мужчина с помощью насилия получил от знакомого 18 400 рублей. Потерпевший получил телесные повреждения, моральный и имущественный вред.



Предварительное следствие завершено. Обвиняемый вину не признал. Дело направлено в суд.





Сергей Силаев



