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10:50, 6 мая 2024 года

В орловских автобусах и троллейбусах споют песни Победы

Концерты в транспорте проведут профессиональные артисты.

Фото: скриншот из видео администрации Орла

Начиная с 7 мая орловские артисты споют песни Победы в трамваях, троллейбусах и автобусах. Концерты проведут уже третий год подряд.

В праздничные дни творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры выступят с концертной программой, исполнят самые известные музыкальные произведения военных лет. Главная особенность заключается в том, что действие происходит в подвижном составе общественного транспорта во время движения по маршруту, - рассказали в управлении культуры администрации Орла.

7 мая в трамвае №1 выступят артисты драмтеатра "Русский стиль" имени Бахтина. Посадка от депо в 11.10, возвращение в депо – в 12.20.

8 мая в троллейбусе №6 споют песни артисты ансамбля "Славица". Посадка на остановке "Улица 8 марта" в 13.04, возвращение – в 14.15

10 мая в автобусе №16 выступит коллектив городского центра культуры. Посадка на остановке около ОГЦК в 11.04, возвращение в 12.50.


Сергей Силаев
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