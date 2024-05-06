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9:44, 6 мая 2024 года В Орле развернули строительный городок на месте будущего кампуса О ходе работ рассказала депутат Госдумы Ольга Пилипенко.



Фото: Ольга Пилипенко

Депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко рассказала о том, как ведется ход работ по строительству межвузовского кампуса. Рабочие обустроили временное ограждение и развернули строительный городок. Проведено подключение к сетям.



– В настоящий момент ведутся земляные работы. Масштаб проекта уже виден невооруженным глазом, - отметила Пилипенко в соцсетях.









Кампус общей площадью 60 тысяч квадратных метров возведут в 2026 году. Здесь появится учебно-лабораторный корпус, общежития на 1500 мест с коворкингами, фудкортом, современный стадион. Кампус объединит студентов и преподавателей шести вузов, появится более двух тысяч рабочих мест.





Сергей Силаев



