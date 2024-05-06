Главная » Новости



8:00, 6 мая 2024 года В Орле прошел кубок области по ловле донной удочкой Турнир собрал спортсменов из пяти регионов.





На набережной Дубровинского в Орле прошел кубок области по ловле донной удочкой. Чемпионат объединил рыболовов из пяти регионов.

Соревнования прошли в два тура. Продолжительность каждого составила пять часов. Свое мастерство показали как отдельные рыболовы, так и команды из трех человек — всего 45 спортсменов без ограничений по возрасту и квалификации. Пойманную рыбу спортсмены отпустили. Победителям вручили кубки, грамоты и медали.





Владимир Маряшин



