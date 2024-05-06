Более 123 тысяч налоговых должников насчитывается в Орловской области

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8:30, 6 мая 2024 года
Более 123 тысяч налоговых должников насчитывается в Орловской областиЗначительную часть задолженностей составляют имущественные налоги.
Более 123 тысяч должников по налоговым платежам насчитывается в Орловской области. Это как физические лица, так и организации. Значительная часть задолженностей приходится на имущественные налоги.
Чтобы не попасть в "черный список" налоговой инспекции, рекомендуется подключить сервис информирования через СМС или электронную почту. Сделать это можно в МФЦ, отделении налоговой или через личный кабинет налогоплательщика.
Оплатить задолженность можно через интернет-сервисы ФНС России: "Личный кабинет налогоплательщика" или "Уплата налогов и пошлин". Также можно оплатить через отделения банков и терминалы.
Екатерина Габова