Более 123 тысяч налоговых должников насчитывается в Орловской области

Значительную часть задолженностей составляют имущественные налоги.



Чтобы не попасть в "черный список" налоговой инспекции, рекомендуется подключить сервис информирования через СМС или электронную почту. Сделать это можно в МФЦ, отделении налоговой или через личный кабинет налогоплательщика.



Оплатить задолженность можно через интернет-сервисы ФНС России: "Личный кабинет налогоплательщика" или "Уплата налогов и пошлин". Также можно оплатить через отделения банков и терминалы.