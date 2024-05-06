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9:00, 6 мая 2024 года

В Орле молитвенно вспомнят архимандрита Иоанна и блаженных старцев

Митрополит Тихон совершит литию на Крестительском кладбище.


В Орле молитвенно вспомнят архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и блаженных старцев Афанасия Сайко и Павла Кадило-Крестовского.

6 мая в 14:00 в память об отце Иоанне митрополит Тихон совершит литию на могилах родственников архимандрита на Крестительском кладбище. Затем состоится освящение сени и новых памятников в месте семейного захоронения Крестьянкиных.

Сейчас Орловская митрополия собирает материалы для канонизации старца. В XX веке отец Иоанн претерпел гонения за веру и тюремное заключение. В 1950 году за служение Христу он был осужден и пять лет провел в лагерях и тюрьмах.

Также сегодня митрополит Тихон также совершит литию на могиле блаженных старцев Афанасия Сайко и Павла Кадило-Крестовского, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. Отец Иоанн неоднократно общался с ними в юности и получил от них благословение на духовный путь.
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