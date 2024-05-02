Андрей Клычков поделился весенними фото с детьми

Глава Орловской области Андрей Клычков выложил фотографии с детьми. Губернатор высадил цветы и сопроводил фото поздравлением с 1 мая.
Клычков отметил, что нынешний Первомай - особый, а ежедневные усилия миллионов россиян - пример сплоченности нашего многонациональной общества.
- Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с праздником! Желаю новых свершений, плодотворной деятельности на благо России и Орловской области! Крепкого здоровья, мира и благополучия, воплощения ваших планов! - подытожил губернатор.