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17:50, 1 мая 2024 года В Орел приехали мотолюбители из нескольких регионов Они открыли сезон.







В Орле 1 мая открыли мотосезон. Несколько десятков мотолюбителей прокатились по улицам областного центра, а собрались на одной из парковок торгового центра на окраине Орла.



В областной центр приехали не только орловские байкеры и мотоциклисты.



– Не только Орел и орловский регион. Брянск, Курская область, Тульская область, Москва. Все едут сюда, потому что мы делаем мероприятие серьезного масштаба, - поделился организатор открытия мотосезона Юрий Бакин.



За рулем двухколесных были не только представители сильного пола. На открытие приехала байкер Мария Хардикова.



– Меня не прокатили ребята. Это было очень давно, и я себе купила "Урал", - вспомнила историю покупки первого мотоцикла участница мероприятия Мария Хардикова.



Теперь мотосезон в регионе официально открыт.



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Орловские мотоциклисты открыли сезон







Анна Боева



