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14:50, 1 мая 2024 года

Городской парк Орла открыл 201-й сезон

Мероприятие прошло на обновленной сцене.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В городском парке Орла 1 мая прошла торжественная церемония открытия 201-го творческого сезона. В мероприятии поучаствовал глава региона Андрей Клычков.

Сценическая площадка смотрит на фонтан. Крытая конструкция позволяет хранить музыкальное оборудование и другой инвентарь. Перед сценой находится амфитеатр, рассказали в пресс-службе облправительства.

В последние годы мы воплотили в жизнь немало проектов в благоустройстве, в создании современной городской среды. Одним из таких проектов стал любимый всеми поколениями Городской парк, который вступает в 201-й сезон с обновленной сценической площадкой, - отметил губернатор Андрей Клычков на открытии.

Развлекательная программа запланирована до 20.00. Активности подготовлены как для юных орловцев, так и для взрослых. На одной из аллей горпарка проходит выставка плакатов периода СССР и ретроавтомобилей.


Сергей Силаев
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