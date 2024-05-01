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14:50, 1 мая 2024 года Городской парк Орла открыл 201-й сезон Мероприятие прошло на обновленной сцене.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В городском парке Орла 1 мая прошла торжественная церемония открытия 201-го творческого сезона. В мероприятии поучаствовал глава региона Андрей Клычков.



Сценическая площадка смотрит на фонтан. Крытая конструкция позволяет хранить музыкальное оборудование и другой инвентарь. Перед сценой находится амфитеатр, рассказали в пресс-службе облправительства.



– В последние годы мы воплотили в жизнь немало проектов в благоустройстве, в создании современной городской среды. Одним из таких проектов стал любимый всеми поколениями Городской парк, который вступает в 201-й сезон с обновленной сценической площадкой, - отметил губернатор Андрей Клычков на открытии.



Развлекательная программа запланирована до 20.00. Активности подготовлены как для юных орловцев, так и для взрослых. На одной из аллей горпарка проходит выставка плакатов периода СССР и ретроавтомобилей.





Сергей Силаев



