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12:38, 1 мая 2024 года

В Горпарке Орла работает выставка-дегустация местных производителей

Попробовать можно мясные изделия, мед, овощи, фрукты.

Фото: пресс-служба администрации Орла

В городском парке Орла 1 мая до 17.00 работает выставка-дегустация "Сделано в России. Выбираем орловское!". Продукцию представили более 30 производителей, рассказали в пресс-службе городской администрации. Выставку посетил и глава Орловской области Андрей Клычков.

Гости и жители областного центра могут попробовать местный хлеб, сыр, мед, овощи, фрукты. Продаются и пасхи перед праздником. Также можно купить цветы и саженцы, выращенные в орловских питомниках. Вход свободный.

Сегодня есть возможность через орловскую ярмарку показать те виды продукции, которые производятся в регионе. Это и мясная и молочная продукция, очень много продукции, представленной нашими пчеловодами, хлебная продукция, традиционная для Орловской области – все это представлено на ярмарке. Замечательная традиция и мы будем продолжать ее дальше, ведь это результат кропотливого труда наших аграриев, - отметил глава региона.



Сергей Силаев
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