Главная » Новости



11:33, 1 мая 2024 года В Орле появился новый храм Он расположен на улице Корчагина.



Фото: Никольский храм города Орла.

В областном центре на улице Корчагина, 41 открылся Свято-Никольский храм в честь Николая Чудотворца. Церковь расположилась в одном из корпусов фабрики "Текстильщик".



Первая литургия уже состоялась. Богослужение провел клирик Никол-Песковского храма Орла иерей Павел Гоманов. Прихожане исповедовались и причастились.



Пока что храм будет работать только по субботам, рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. Литургии будут начинаться в 9.00.





Сергей Силаев



