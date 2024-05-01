В Орле появился новый храм

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11:33, 1 мая 2024 года
В Орле появился новый храмОн расположен на улице Корчагина.
Фото: Никольский храм города Орла.
В областном центре на улице Корчагина, 41 открылся Свято-Никольский храм в честь Николая Чудотворца. Церковь расположилась в одном из корпусов фабрики "Текстильщик".
Первая литургия уже состоялась. Богослужение провел клирик Никол-Песковского храма Орла иерей Павел Гоманов. Прихожане исповедовались и причастились.
Пока что храм будет работать только по субботам, рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. Литургии будут начинаться в 9.00.
Сергей Силаев
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