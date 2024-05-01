В Орловской области начали раздавать Георгиевские ленточки

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14:13, 1 мая 2024 года
В Орловской области начали раздавать Георгиевские ленточкиВолонтеры работают с 15.00 до 17.00.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Областной центр присоединился к ежегодной патриотической акции "Георгиевская ленточка". Получить ленточку можно с 1 по 9 мая.
С 15.00 до 17.00 волонтеры будут работать на следующих точках:
- Площадь Ленина;
- Сквер Героев-комсомольцев;
- Сквер Танкистов;
- Площадь перед КДЦ "Металлург";
- Улица Ленина.
Как уже рассказывал сайт "Вести-Орел", в течение майских праздников орловцы получат порядка восьми тысяч ленточек. Лучше всего ее носить на одежде, прикрепив на уровне сердца.
Сергей Силаев
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