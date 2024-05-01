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14:13, 1 мая 2024 года В Орловской области начали раздавать Георгиевские ленточки Волонтеры работают с 15.00 до 17.00.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Областной центр присоединился к ежегодной патриотической акции "Георгиевская ленточка". Получить ленточку можно с 1 по 9 мая.



С 15.00 до 17.00 волонтеры будут работать на следующих точках:



- Площадь Ленина;

- Сквер Героев-комсомольцев;

- Сквер Танкистов;

- Площадь перед КДЦ "Металлург";

- Улица Ленина.



Как уже рассказывал сайт "Вести-Орел", в течение майских праздников орловцы получат порядка восьми тысяч ленточек. Лучше всего ее носить на одежде, прикрепив на уровне сердца.





Сергей Силаев



