Орловцы отмечают Первомай

Для жителей подготовили масштабную праздничную программу.
Фото из архива
В городском парке Орла с 9.00 работает ярмарка-выставка "Сделано в России. Выбираем Орловское". Посетить ее можно до 17.00. В 11.00 городской парк откроет 201- творческий сезон, на второй аллее в это же время заработает выставка ретроавтомобилей. С полудня до вечера запланированы концерты.
В детском парке праздничная программа стартует в полдень. Здесь будет концерт, театрализованное представление и настольные игры. А в 18.00 для молодежи начнется дискотека.
Подробнее о мероприятиях на следующие дни можно посмотреть здесь.