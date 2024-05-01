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10:27, 1 мая 2024 года Орловцы отмечают Первомай Для жителей подготовили масштабную праздничную программу.



Фото из архива

В городском парке Орла с 9.00 работает ярмарка-выставка "Сделано в России. Выбираем Орловское". Посетить ее можно до 17.00. В 11.00 городской парк откроет 201- творческий сезон, на второй аллее в это же время заработает выставка ретроавтомобилей. С полудня до вечера запланированы концерты.



В детском парке праздничная программа стартует в полдень. Здесь будет концерт, театрализованное представление и настольные игры. А в 18.00 для молодежи начнется дискотека.



Подробнее о мероприятиях на следующие дни можно посмотреть здесь.





Сергей Силаев



