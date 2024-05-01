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10:08, 1 мая 2024 года Андрей Клычков поздравил орловцев с Первомаем Глава региона пожелал жителям новых свершений, здоровья и мира.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда. Клычков отметил, что Первомай – это символ выдающихся свершений человека труда, а также символ братства и борьбы множества поколений за прогресс человечества, социальную справедливость и мир. Глава региона отметил, что жители Орловской области трудятся достойно, сообща решая общенациональные задачи.



– Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с праздником! Желаю новых свершений, плодотворной деятельности на благо России и Орловской области! Крепкого здоровья, мира и благополучия, воплощения ваших планов! - подытожил Андрей Клычков.





Сергей Силаев



