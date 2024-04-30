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13:24, 30 апреля 2024 года На Первомай на Орловщине возможны дожди и грозы На это может повлиять атмосферный фронт.





Через территорию Орловской области в ближайшие сутки будет проходить атмосферный фронт. Специалисты регионального гидрометцентра ожидают кратковременные дожди и грозы на фоне теплого атмосферного воздуха.



1 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночь ожидается без осадков, но днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. В ночное время столбики термометров покажут от четырех до девяти градусов, днем потеплеет до 18 – 23 градусов.



2 мая на Орловщине будет преимущественно без осадков. Температура ночью: от пяти до десяти градусов, днем от 17 до 22 градусов.



3 мая по большей части также пройдет без осадков. Ночью температура составит от трех до восьми градусов, днем воздух прогреется от 13 до 18 градусов.





