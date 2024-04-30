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12:24, 30 апреля 2024 года Городской и детский парки Орла подготовили праздничную программу на Первомай В нее вошли концерты, игры и ярмарка.





Городской и детский парки Орла подготовили праздничную программу на 1 мая.



Так, в горпарке в 9:00 открывается ярмарка-выставка "Сделано в России. Выбираем Орловское". Работать она будет до пяти вечера. В 11:00 городской парк откроет 201-й творческий сезон. В это же время на второй аллее откроется выставка ретроавтомобилей. С полудня и до самого вечера запланированы концерты.



В детском парке торжества начнутся в полдень с концертной программы, театрализованного представления, настольных игр и спортивно-патриотической игровой программы "Курс молодого бойца". В 18:00 начнется молодежная дискотека.



Подробнее о мероприятиях можно узнать из слайдов городской администрации.



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