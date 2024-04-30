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17:00, 30 апреля 2024 года На Орловщине добровольцы помогли потушить почти 200 пожаров Цифра сложилась с начала 2024-го года.





В 2024-м году подразделения добровольной пожарной охраны Орловской области помогли потушить 194 пожара. Шесть возгораний добровольцы потушили сами. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Общий штат добровольцев-пожарных на Орловщине сегодня составляет порядка 5,7 тысячи человек. В их распоряжении находятся 182 мобильных средства пожаротушения.





