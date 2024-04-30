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11:50, 30 апреля 2024 года В Орле раздадут восемь тысяч Георгиевских ленточек Одноименная акция начнется с 1 мая.





В Орле с 1 по 9 мая пройдет традиционная акция "Георгиевская ленточка". Жителям и гостям города раздадут восемь тысяч этих символов Победы.



Волонтеры будут вручать ленточки с 15:00 до 17:00 на площадях Ленина и перед КДЦ "Металлург", в скверах Героев-комсомольцев и Танкистов, на улице Ленина.



Ленточку лучше всего носить на одежде, прикрепив ее на уровне сердца. Ленту можно оформить в виде петельки с нисходящими концами, банта, конвертика.









