Орловские храмы готовятся к Пасхе

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16:00, 30 апреля 2024 года
Орловские храмы готовятся к ПасхеСветлое Христово Воскресение отметят уже 5 мая.
5 мая православные орловцы отметят Пасху. Ей предшествует Страстная неделя — самая строгая седмица Великого поста. Верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа — его страдания, распятие, смерть, погребение.
К главному празднику православных христиан орловские храмы уже готовятся — проводят генеральные уборки. Завершить работы стараются до Чистого четверга.
Главное пасхальное богослужение в храмах начнется 4 мая в 23:30. В Богоявленском соборе Орла его возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Юлия Опанасюк