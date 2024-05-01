Орловский хоккеист стал двукратным призером "Кубка Будущего"
Марк Макаров выступал за сборную Студенческой хоккейной лиги.
Фото: Анастасия Дорохова
Хоккеист Орловского государственного университета Марк Макаров стал двукратным призером международного турнира. "Кубок Будущего" с участием команд трех стран состоялся в Новосибирске.
Защитник хоккейной команды ОГУ вошел в состав сборной Студенческой хоккейной лиги. Спортсмен выходил на лед против юниорских сборных России, Казахстана и Республики Беларусь.
По итогам турнира команда хоккеистов-студентов стала второй в основном турнире, пропустив вперед лишь российскую национальную команду. В турнире по "хоккею три на три" команда СХЛ заняла третье место. Марк Макаров забросил шайбу в ворота белорусов.