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10:53, 30 апреля 2024 года В Орле ищут деньги для возвращения троллейбусов на Выгонку Нужен ремонт подстанции.





В Орле ищут возможности вернуть троллейбусы на Выгонку. О восстановлении маршрута № 8 горожане пишут в соцсетях, отмечая, что в мае будет полгода, как "рогатые" не приезжали в эту часть Орла. Ответ дала пресс-служба мэрии.

"Движение троллейбусов маршрута № 8 не осуществляется в связи с неисправностью тяговой подстанции. В настоящее время изыскиваются средства для ремонта или замены оборудования подстанции, ведутся переговоры с поставщиками оборудования", — отметили в пресс-службе.





