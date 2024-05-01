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9:00, 1 мая 2024 года В Колпне откроют новый пляж Он появится на территории бывшего стадиона.



Фото: администрация Колпнянского района

В Колпне откроют новый пляж. Он появится на территории бывшего стадиона "Озерки". Сейчас место готовят к купальному сезону.



Водолазы уже обследовали дно водоема, оно соответствует требованиям. Теперь для полноценной работы пляж нужно обработать от клещей и грызунов, а затем получить разрешение от Роспотребнадзора, сообщает администрация Колпнянского района.





