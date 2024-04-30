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9:23, 30 апреля 2024 года Улицу Зеленина в Орле отремонтируют к 15 мая Контракт получил "МонолитСтрой".





Автодорогу по улице Зеленина в Орле отремонтирует "МонолитСтрой". Это следует из итогов электронного аукциона, опубликованных на портале Госзакупок. В конкурсе участвовали три претендента, "МонолитСтрой" попросил за услуги меньшую цену. Начальная стоимость работ превышала 12,2 миллиона рублей, фирма выполнит ремонт за 11,5 миллиона.



Ремонт по контракту предстоит сделать до 15 мая 2024-го года. Гарантия на большинство работ составит пять лет, а на нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиками – полгода.





