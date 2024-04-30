вторник 30.04.2024 19:16:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:55, 30 апреля 2024 года

Орловцам дали рекомендации по выбору куличей и яиц

В преддверии Светлого Христова Воскресения жители региона начнут закупаться традиционными продуктами к празднику


5 мая православные орловцы отметят Светлое Христово Воскресение. Перед праздником жители региона будут покупать традиционные для праздника продукты — куличи и яйца. В Роспотребнадзоре дали советы по их выбору.

Как сообщает ведомство, идеальный состав кулича следующий: сливочное масло, мука высшего сорта, яйца, молоко, дрожжи, разрыхлитель, сахар. Начинка может быть любая. "Кулич не должен содержать никаких консервантов и ароматизаторов, последние допустимы, только если они натуральные", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также специалисты советуют не брать слишком большие куличи. Идеальный вес продукта — до полукилограмма. "Чем крупнее кулич, тем больше шансов купить непропеченную сдобу", — говорят специалисты.

Глазурь должна выглядеть густой и быть сухой. Если она влажная, то кулич, возможно, упаковали еще теплым, а значит, внутри полиэтилена или коробки появилась влага, где могут быстро развиваться бактерии.

При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также на нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Что касается яиц, то в Роспотребнадзоре напомнили, что они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Традиционно нужно обращать внимание на упаковку, дату фасовки, срок годности. Покупать продукты с рук не рекомендуется.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.