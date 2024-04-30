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17:55, 30 апреля 2024 года Орловцам дали рекомендации по выбору куличей и яиц В преддверии Светлого Христова Воскресения жители региона начнут закупаться традиционными продуктами к празднику





5 мая православные орловцы отметят Светлое Христово Воскресение. Перед праздником жители региона будут покупать традиционные для праздника продукты — куличи и яйца. В Роспотребнадзоре дали советы по их выбору.



Как сообщает ведомство, идеальный состав кулича следующий: сливочное масло, мука высшего сорта, яйца, молоко, дрожжи, разрыхлитель, сахар. Начинка может быть любая. "Кулич не должен содержать никаких консервантов и ароматизаторов, последние допустимы, только если они натуральные", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.



Также специалисты советуют не брать слишком большие куличи. Идеальный вес продукта — до полукилограмма. "Чем крупнее кулич, тем больше шансов купить непропеченную сдобу", — говорят специалисты.



Глазурь должна выглядеть густой и быть сухой. Если она влажная, то кулич, возможно, упаковали еще теплым, а значит, внутри полиэтилена или коробки появилась влага, где могут быстро развиваться бактерии.



При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также на нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.



Что касается яиц, то в Роспотребнадзоре напомнили, что они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.



Традиционно нужно обращать внимание на упаковку, дату фасовки, срок годности. Покупать продукты с рук не рекомендуется.





