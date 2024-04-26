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21:11, 26 апреля 2024 года Над Орловщиной проходит средиземноморский циклон На подходе антициклон с южных территорий.



Фото: "Вести-Орел"

Над территорией Орловской области проходит средиземноморский циклон с теплыми воздушными массами. За ним на подходе антициклон с юга, который наладит погоду. Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре.



С 21.00 26 апреля по 21.00 27 апреля в регионе будет облачная погода с прояснениями. Местами пойдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью местами туман. Ветер ночью подует с юга, а днем – с запада 8-13 м/с. Температура ночью 9-14, днем 16-21.



В воскресенье 28 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью северо-восточный ветер 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура в темное время суток 4-9, днем 15-20 градусов.





Сергей Силаев



