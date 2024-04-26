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20:50, 26 апреля 2024 года Андрей Клычков одержал победу в хоккейном матче Команда орловского губернатора победила со счетом 4:3.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Орловцы стали победителями игры, прошедшей в рамках межрегионального турнира по хоккею среди команд Черноземья. В числе участников на лед вышли главы Орловской и Брянской областей Андрей Клычков и Александр Богомаз.





Матч прошел на Ледовой арене в Орле. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу орловцев. В турнире за победу поборются восемь команд. Заявлено более 150 спортсменов-любителей. Это представители органов власти и бизнеса, рассказал Андрей Клычков во время прямого эфира 26 апреля.





Сергей Силаев



