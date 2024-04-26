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16:05, 26 апреля 2024 года

«Ростелеком» презентовал «Умный дом» на орловском форуме IT- специальностей

«Ростелеком» принял участие в региональном форуме IT-специальностей, который прошел в Орле 23 апреля.


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Специалисты провайдера организовали демонстрационную зону сервиса «Умный дом» и показали гостям мероприятия, как работает этот цифровой продукт.
Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской
областях:

«Наши сотрудники презентовали форумчанам макет коттеджа, оборудованный контроллерами, набором датчиков и камерами видеонаблюдения. Отдельно разместили телевизор с установленным на него видеосервисом Wink, а также умную колонку VK Капсулу с голосовым помощником Марусей. Все желающие могли протестировать работу предложенных устройств, например, найти какой-то фильм, дав голосовую команду».

Подобный форум проходит в Орле во второй раз. Организаторами события выступают региональные департамент образования и департамент промышленности и торговли, а площадкой для проведения — детский технопарк «Кванториум». Мероприятие привлекло более тысячи старшеклассников, студентов, молодых педагогов, представителей власти и бизнеса.

Виктор Ланцев, руководитель структурного подразделения детский технопарк «Кванториум»: «В этом году “Кванториум” снова объединил молодых поклонников цифровых технологий и экспертов отрасли на своей площадке. Программа форума была насыщенна и разнообразна: тематические лекции, выставки, экскурсии, мастер-классы, круглые столы. Юные участники смогли пообщаться с представителями региональной IT-сферы, обрести друзей единомышленников и ознакомиться с передовыми разработками. Благодаря “Ростелекому” ребята увидели, как работают умные сервисы для дома».

Узнать подробнее о решениях «Ростелекома» можно на сайте компании и по бесплатному номеру 8 800 1000 800.
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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей.
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн.

«Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков
(20,7 млн).

«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-
оборудования.

РЕКЛАМА: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
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