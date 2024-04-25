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13:20, 25 апреля 2024 года Орловские почтовые отделения изменят график работы на майские праздники Выходными днями станут 1 и 9 мая.



Фото: архив

Почтовые отделения в Орловской области 1 и 9 мая не будут работать. 8 мая они закроются на час раньше.



Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", в выходные почтальоны не будут разносить письма и печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с реготделениями соцфонда РФ.





Сергей Силаев



