Орловцам рассказали, откуда посмотреть на новый фонтан
Он откроется вечером 25 апреля.
Фото: пресс-служба мэрии
В Орле 25 апреля откроетсяодин из самых больших фонтанов в Центральном федеральном округе. Его максимальная высота – 35 метров, а количество струй – 130. Объект оснащен видеопроектором, который проецирует видео на воде. Работать фонтан будет весь летний сезон.
На фонтан можно будет посмотреть со "Стрелки" и с Набережной Дубровинского. Схему представили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, концерт начнется в 20.00. На нем выступятПетр Дранга, Мария Зайцева, Анастасия Белявская и другие артисты.