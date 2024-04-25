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10:17, 25 апреля 2024 года

Орловцам рассказали, откуда посмотреть на новый фонтан

Он откроется вечером 25 апреля.

Фото: пресс-служба мэрии

В Орле 25 апреля откроется один из самых больших фонтанов в Центральном федеральном округе. Его максимальная высота – 35 метров, а количество струй – 130. Объект оснащен видеопроектором, который проецирует видео на воде. Работать фонтан будет весь летний сезон.

На фонтан можно будет посмотреть со "Стрелки" и с Набережной Дубровинского. Схему представили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, концерт начнется в 20.00. На нем выступят Петр Дранга, Мария Зайцева, Анастасия Белявская и другие артисты.


Сергей Силаев
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