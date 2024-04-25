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9:47, 25 апреля 2024 года

Клычков: «Я против "наливаек" в жилых домах»

Губернатор снова высказал свою позицию по вопросу.

Фото: архив "Вестей"

Глава Орловской области Андрей Клычков вечером 24 апреля во время прямого эфира затронул тему "наливаек". Напомним, в понедельник губернатор направил в облсовет рекомендацию об ограничении работы питейных заведений на территории региона.

Я против "наливаек" в жилых домах. Говорят, бизнес. Я слабо себе представляю, что за бизнес должен быть, чтобы мешал жить людям, - сказал он.

Клычков отметил, что "наливайки" должны работать до 21.00, открываться не раньше 10.00, а в жилых домах и спальных районах им не место. В облсовете закон о питейных заведениях доработают. Его рассмотрели на апрельской сессии, на майской - планируют принять в окончательной редакции.


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Сергей Силаев
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