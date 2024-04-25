Губернатор снова высказал свою позицию по вопросу.
Фото: архив "Вестей"
Глава Орловской области Андрей Клычков вечером 24 апреля во время прямого эфира затронул тему "наливаек". Напомним, в понедельник губернатор направилв облсовет рекомендацию об ограничении работы питейных заведений на территории региона.
– Я против "наливаек" в жилых домах. Говорят, бизнес. Я слабо себе представляю, что за бизнес должен быть, чтобы мешал жить людям, - сказал он.
Клычков отметил, что "наливайки" должны работать до 21.00, открываться не раньше 10.00, а в жилых домах и спальных районах им не место. В облсовете закон о питейных заведениях доработают. Его рассмотрели на апрельской сессии, на майской - планируют принять в окончательной редакции.