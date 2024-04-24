Энергетики подключили 80-метровый фонтан в Орле

Орловские энергетики провели технологическое присоединение фонтана на слиянии Оки и Орлика. Откроют его завтра, 25 апреля.
Специалисты заменили трансформатор на устройство большей мощности. Общая длина фонтана – 80 метров, максимальная высота струи – 35 метров. Объект обрел прожекторы, видеопроекторы, систему для проецирования видеороликов на воде и лазерных шоу.
Запланирована концертная программа, начало запланировано на 20.00. Приедут Петр Дранга, солисткагруппы "2Маши" и другие артисты. Фонтан откроют в 21.00.