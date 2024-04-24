Управление образования администрации Орла возглавила Анастасия Сергеева
Она избавилась от приставки и.о.
Фото: пресс-служба администрации города Орла
Анастасия Сергеева стала начальником управления образования, спорта и физической культуры мэрии Орла. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сергеева с августа 2023 года исполняла обязанности руководителя управления. Ей 48 лет, в 1996 году она получила диплом педагога.
Ранее новый начальник управления работала учителем русского языка и литературы в Ленинградской области, затем – в школе №25 Орла, где в дальнейшем исполняла обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Порядка пяти лет работала в сфере контрольно-надзорной деятельности. Прошла путь от учителя до замначальника управления образования.