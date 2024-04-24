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15:04, 24 апреля 2024 года

Управление образования администрации Орла возглавила Анастасия Сергеева

Она избавилась от приставки и.о.

Фото: пресс-служба администрации города Орла

Анастасия Сергеева стала начальником управления образования, спорта и физической культуры мэрии Орла. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сергеева с августа 2023 года исполняла обязанности руководителя управления. Ей 48 лет, в 1996 году она получила диплом педагога. 

Ранее новый начальник управления работала учителем русского языка и литературы в Ленинградской области, затем – в школе №25 Орла, где в дальнейшем исполняла обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Порядка пяти лет работала в сфере контрольно-надзорной деятельности. Прошла путь от учителя до замначальника управления образования.



Сергей Силаев
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