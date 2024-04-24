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11:23, 24 апреля 2024 года Орловцы передали квадроцикл бойцам СВО В посылку также вошли стройматериалы, ноутбуки, летняя форма.



Фото: Сергей Лежнев

Орловские бойцы СВО получили от земляков большой гуманитарный груз 23 апреля. Посылку отвезли в район Кременной, ее доставил советник губернатора Сергей Лежнев. Сбором груза занималось медицинское сообщество региона.



Помимо квадроцикла, солдаты получили оборудование для подключения к интернету, два ноутбука, телевизор для БПЛА, генераторы, стройматериалы. Закрыты потребности в запчастях на "УАЗ" и "Ниву".



– Доброта, милосердие, участие - это важнейшие ценности для врачей, медиков. Поэтому орловское медицинское сообщество делает все возможное, чтобы помогать воинам армии России, - подчеркнул Лежнев в Telegram.









Сергей Силаев



