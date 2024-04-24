Орловцы передали квадроцикл бойцам СВО

В посылку также вошли стройматериалы, ноутбуки, летняя форма.
Фото: Сергей Лежнев
Орловские бойцы СВО получили от земляков большой гуманитарный груз 23 апреля. Посылку отвезли в район Кременной, ее доставил советник губернатора Сергей Лежнев. Сбором груза занималось медицинское сообщество региона.
Помимо квадроцикла, солдаты получили оборудование для подключения к интернету, два ноутбука, телевизор для БПЛА, генераторы, стройматериалы. Закрыты потребности в запчастях на "УАЗ" и "Ниву".
– Доброта, милосердие, участие - это важнейшие ценности для врачей, медиков. Поэтому орловское медицинское сообщество делает все возможное, чтобы помогать воинам армии России, - подчеркнул Лежнев в Telegram.