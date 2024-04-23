Главная » Новости



18:24, 23 апреля 2024 года Под Орлом директор центра соцобслуживания попала под статью за трудоустройство свекрови и бывшего мужа Следствие считает, что они только числились в штате, но получали зарплату.





СУ СК России по Орловской области завело уголовное дело в отношении директора центра соцобслуживания населения Дмитровского района. Женщину подозревают в мошенничестве.



Следствие считает, что фигурантка фиктивно трудоустроила в центр свекровь и бывшего мужа. Они только числились в штате, но получали зарплату. Ущерб превысил 1,2 миллиона рублей.



Ранее на женщину уже завели уголовное дело. По аналогичной схеме она трудоустроила дочь. Здесь ущерб превысил миллион рублей.





Артем Ежаков



