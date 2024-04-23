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14:30, 23 апреля 2024 года Первый пошел! Звезды сошлись в Калуге: «Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов в ЦФО В Центральном федеральном округе подведены итоги регионального этапа XIII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».





Erid: F7NfYUJCUneJf3buEEUw В церемонии награждения, которая прошла в Калуге, приняли участие 40 представителей медиасообщества из 16 регионов страны. Во время визита на родину Циолковского участники посетили один из жилых комплексов города, где ознакомились с работой сервисов платформы «Ростелеком Ключ». Также журналисты и блогеры первыми посмотрели финальный эпизод сериала «Неверные» (18+) и пообщались с участниками съемочной группы. Ну и конечно же, побывали с экскурсией в Государственном музее истории космонавтики.



Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:



«Цифровое будущее — это то, что мы постигаем каждый день и час. И задача представителей медиасообщества — помочь людям подружиться с умными сервисами, сделать виртуальную жизнь жизнью реальной, комфортной, безопасной. Наш журналистский пул с этим справляется на “отлично”! Постоянно растет количество заявок, подаваемых на конкурс, качество работ. Авторы стали профессионалами в этом вопросе, погрузившись в телекоммуникационную тематику, максимально просто рассказывают о сложном, не примитивно, а с глубоким пониманием».



На конкурс было допущено 318 работ от 185 представителей медиасферы Центральной России. Традиционно самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ», в которую подали 102 заявки. От представителей печатной прессы поступила 71 работа. В номинацию «Телевидение и видеоконтент в СМИ» журналисты прислали 43 сюжета, а в «Радио и подкасты» — восемь. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 37 работ. Еще 46 заявок на конкурс пришло в трех спецноминациях — «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России, «Спутники для людей» от федерального оператора спутниковой связи РТКОММ и «Киберриски в детской среде» от Альянсом по защите детей в цифровой среде. Эти работы будет оценивать федеральное жюри.



Ольга Болдырева, председатель КРО «Союз журналистов Курской области», член регионального жюри конкурса:

«Цифровая среда всё больше замещает сервисы, при которых было важно личное общение. Общеизвестно, что в России довольно высокий уровень развития онлайн-услуг. Журналисты являются своего рода проводниками между IT-технологиями и человеком, доходчиво, понятно и кратко объясняя механизм работы виртуального пространства. Причем от квалифицированной оценки представителей СМИ часто зависит судьба конкретного проекта. Желаю каждому участнику конкурса быть заинтересованным и квалифицированным пользователем, который готов с профессиональной дотошностью разбираться в плюсах и минусах цифровизации».



Победителями регионального этапа конкурса стали:

«Печатные СМИ»

• 1 место — Сергей Малюков из Липецкой области за работу «Говорит и показывает… домофон»

• 2 место — Инна Петрова из Смоленской области за работу «Наташа, всё пропало!»

• 3 место — Александр Мысовских из Рязанской области за работу «"Монетизация" марионеток»

«Телевидение и видеоконтент в СМИ»

• 1 место — Степан Амелин из Калужской области за работу «"Дома не поймут". Студенческие изобретения»

• 2 место — Наталья Сергеева из Ивановской области за работу «Кибердетка. История успеха Златы Поповой»

• 3 место — Сергей Черкашин из Белгородской области за работу «”Ростелеком” провел семинар в Белгороде»

«Радио и подкасты»

• 1 место — Александр Шраменко из Тульской области за работу «Большой Hi-Tech»

• 2 место — Денис Белых из Белгородской области за работу «Плюсы и минусы цифровизации»

• 3 место — Марина Босова из Курской области за работу «Что скрывает цифровая тень?»

«Интернет-СМИ»

• 1 место — Марина Гавришенко из Тверской области за работу «112 — номер надежды, помощи и спасения»

• 2 место — Екатерина Тулупова из Владимирской области за работу «Midjourney и другие нейросети, помогающие владимирцам создавать уникальные арты и моушн-ролики»

• 3 место — Антонина Позднякова из Тульской области за работу «VR-Епифань. Как побывать в крепости, которой нет?»

«Социальные медиа»

• 1 место — Александра Савелькина из Брянской области за работу «Вовка в ТрИИдевятом царстве»

• 2 место — Василий Никитинский из Владимирской области за работу «Цифровая проходная на предприятии»

• 3 место — Анастасия Фишер из Костромской области за работу «Щелыково — на связи!»

Александра Савелькина, журналист, блогер, победитель регионального этапа конкурса в номинации «Интернет-СМИ»:



«Благодарю жюри конкурса за высокую оценку моей работы! Два года я участвовала в конкурсе в качестве журналиста печатной прессы, а в этот раз подала работу как блогер. Моему семейному каналу четыре года, в своих публикациях я рассказываю о том, что беспокоит родителей семилетней дочки. И, конечно, цифровое будущее — одна из самых актуальных тем. Дети, кажется, уже чаще нас, взрослых, общаются с искусственным интеллектом в быту, активно вовлечены в интернет-среду, и не всегда могут осознавать риски и преимущества этого нового, удивительного мира. Поэтому мне хотелось рассказать читателям на примере сервисов, которыми пользуются первоклассники в обычной сельской школе, как быстро меняется мир, какую пользу можно извлечь из новой реальности и почему её не стоит бояться. Искренне рада победе и благодарна «Ростелекому» за внимание к таким важным темам».

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный, этап конкурса, итоги которого по пяти номинациям и трем спецноминациям будут подведены в Москве в июне.



Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в сентябре посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков (20,7 млн).



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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