В Орловской области ожидается сильный ветер и грозы
МЧС предупреждает жителей региона о неблагоприятной погоде.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области ожидается усиление ветра. О неблагоприятной погоде в ближайшие сутки, 22 апреля, жителей предупреждает МЧС.
По прогнозу регионального гидрометцентра, с 21 часа 21 апреля по 21 час 22 апреля на территории области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, днем небольшие дожди, ночью местами грозы. Ветер южной четверти 8-13, местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 5-10, днем 10-15 градусов со знаком плюс.
В чрезвычайном ведомстве орловцев просят соблюдать правила безопасности.