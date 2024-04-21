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20:18, 21 апреля 2024 года

В Орловской области ожидается сильный ветер и грозы

МЧС предупреждает жителей региона о неблагоприятной погоде.

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области ожидается усиление ветра. О неблагоприятной погоде в ближайшие сутки, 22 апреля, жителей предупреждает МЧС.

По прогнозу регионального гидрометцентра, с 21 часа 21 апреля по 21 час 22 апреля на территории области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, днем небольшие дожди, ночью местами грозы. Ветер южной четверти 8-13, местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 5-10, днем 10-15 градусов со знаком плюс.

В чрезвычайном ведомстве орловцев просят соблюдать правила безопасности.


Ольга СУПОНЕВА
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